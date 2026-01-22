Россиянам раскрыли стоимость отпуска с детьми на весенних каникулах

Отпуск на весенних каникулах обойдется семье россиян в 120 тысяч рублей

Российским туристам раскрыли стоимость семейного отдыха с детьми на весенних каникулах: отпуск для троих человек в среднем обойдется в 120 тысяч рублей. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Уточняется, что весенние каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Например, дорога в Карелию из Москвы будет стоить 50 тысяч рублей для троих, а проживание — 70 тысяч рублей. Чуть дороже будет путешествие в Сочи или Калининград — около 61 тысячи за дорогу и 85-110 тысяч рублей за жилье.

Стоимость дороги в Минводы составит 73 тысячи рублей, за отель там придется заплатить от 70 до 100 тысяч рублей. «Также можно насладиться горными лыжами или сноубордом на Эльбрусе. В марте там более мягкая погода при меньшем количестве людей и часто более низкие цены, чем в разгар зимы», — добавил Щербаченко.

Ранее Таиланд, Вьетнам и ОАЭ были названы самыми популярными у россиян в феврале курортными странами. По данным специалистов, 17,9 процента туристов забронировали отели в Таиланде.