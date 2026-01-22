Реклама

Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:05, 22 января 2026

Россиянин приехал в Азию «распространять ВИЧ» и оказался под угрозой депортации

Российского блогера задержали на Филиппинах за угрозу распространения ВИЧ
Алина Черненко

На Филиппинах задержали российского треш-стримера Никиту Чехова за угрозу распространения в стране ВИЧ. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 21-летний блогер приехал в страну Азии из Китая 15 января. Он разместил в сети видео, в котором заявил о планах заразить местных жителей опасным вирусом. Ролик разошелся по филиппинским соцсетям и вызвал панику.

Внимание на публикацию россиянина обратили и полицейские. По мнению местных властей, Чехов показал неуважение к народу страны. Молодой человек оказался под угрозой депортации, он находится под стражей.

В декабре 2025 года еще один россиянин поехал в Норвегию, чтобы посмотреть северное сияние, но был задержан на паспортном контроле и депортирован. Соотечественник признался, что вряд ли когда-нибудь еще захочет посещать эту европейскую страну.

