Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:43, 11 декабря 2025Путешествия

Россиянин поехал в Норвегию смотреть северное сияние и был депортирован

Алина Черненко

Фото: Beate Oma Dahle / NTB / Reuters

Россиянин Сергей Ковальчук поехал в Норвегию, чтобы посмотреть северное сияние, но был задержан на паспортном контроле и депортирован. Об этом он рассказал в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина пояснил, что прилетел из Стамбула в Осло и планировал отправиться на север европейской страны. Однако во въезде ему отказали. Туристу выдали бумагу о том, что рассматривается вопрос о депортации, и забрали у него паспорт. После этого соотечественника отпустили в город и обязали позже явиться в полицию.

По словам Ковальчука, ему назначили бесплатного русскоговорящего адвоката, которая объяснила, что проблему решить не получится. Оказалось, что в мае 2024 года норвежцы запретили российским туристам въезд не из зоны Шенгенского соглашения. Адвокат добавила, что вопрос о депортации уже решен.

Материалы по теме:
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024

В полиции россиянину объявили, что его отправят в Москву за их счет. Затем они сняли отпечатки пальцев туриста, сфотографировали его и даже измерили рост.

«Со мной два полностью вооруженных полицейских сдали багаж до Москвы. А потом на зарешеченной машине привезли к трапу самолета, завели в еще пустой салон. Паспорт отдали капитану корабля», — поделился Ковальчук.

Уже в Стамбуле у выхода из самолета его ждал молодой человек, который проводил пассажира в аэропорт. Паспорт россиянину вернули только у входа в транзитную зону. «Не думаю, что когда-то захочу еще раз сюда приехать», — пожаловался автор публикации.

Ранее другой россиянин отправился в кругосветное путешествие и попал в заточение в Южной Америке. Мужчина остался в Перу без средств к существованию, а все попытки найти работу без знания языка оказались безуспешными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыты детали об эпицентре взрыва в жилом доме в Волгоградской области

    Раскрыто решение о переводе Битцевского маньяка

    В МИД прокомментировали требования Зеленского по выборам

    Россиянам напомнили срок оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

    IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

    Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

    В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok