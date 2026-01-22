Реклама

16:29, 22 января 2026

Российские кафе и рестораны повысят цены

Mash: Цены в российских кафе и ресторанах могут вырасти как минимум на 5 %
Кирилл Луцюк

Фото: to_look_further / Shutterstock / Fotodom

Выполнение норм закона о защите русского языка обернется повышением цен в российских кафе, ресторанах и прочих заведениях общественного питания как минимум на пять процентов. Об этом предупредил Telegram-канал Mash.

Он напомнил, что с 1 марта 2026 года вся публичная информация в кафе, магазинах и прочем должна быть на русском языке. Это касается также пунктов меню и вывесок, иностранные названия которых не зарегистрированы как товарный знак.

Больших расходов потребует и внешнее оформление. Кроме того, многим точкам придется обзавестись новой посудой, аксессуарами, сувенирами и прочим. Все это может потребовать от 10 до 30 процентов дохода. Например, в Курске обычная кофейня будет вынуждена изыскать 200 тысяч рублей. В более крупных городах речь может пойти уже о 400 тысячах рублей.

Ранее сокращение количества столичных ресторанов объяснили ростом рынка готовой еды. Еще одним фактором стал дефицит рабочей силы.

