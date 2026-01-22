Российские коммунальщики развели костер в трубе с прятавшейся от них собакой и щенками

В Белгородской области коммунальщики попытались выкурить собаку из трубы костром

В поселке Томаровка Белгородской области коммунальщики и сотрудники муниципального приюта для животных попытались выкурить бездомную собаку и ее щенков из трубы при помощи костра. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгородский край».

За разведением огня сотрудников ЖКХ в жилетках МБУ «Благоустройство» застала местная жительница, которая сняла происходящее на видео. Возмутившейся женщине предоставили документ, предписывающий отлов собаки, которая пряталась в трубе с щенками. Чтобы выгнать животное из укрытия, коммунальщики разожгли у одного из его выходов костер, а у второго установили сеть, в которую угодил один из детенышей. На заверения женщины, что собаки ручные, никого не кусали, и она могла бы их выманить голосом, мужчины не отреагировали. «Она вырастет, и что с нее будет», — ответил ей один из присутствующих.

Как следует из публикации, местным жителям удалось вызволить одного щенка, который сейчас находится под капельницами. В течение ночи они безуспешно пытались достать из обгоревшей трубы других щенков, которые скулили, подавая признаки жизни. На данный момент неизвестно, удалось ли их вызволить.

На произошедшее отреагировал глава Яковлевского округа Олег Медведев. Он назвал ситуацию недопустимой и поблагодарил всех, кто обратил на нее внимание. Чиновник пояснил, что в администрацию неоднократно поступали обращения с просьбой отловить агрессивную собаку. Предписание на это выдала местная прокуратура. Однако использованный метод Медведев назвал противоречащим принципам гуманного обращения с животными. По его словам, о наличии щенков в трубе не было известно. «На момент проведения этих мероприятий с собакой был один щенок, который сейчас находится в специализированном учреждении. Дал поручение о проведении служебной проверки по данному факту», — приводит канал слова главы муниципалитета.

Проверку также организовала прокуратура. Ведомство даст оценку действиям местных властей и органов по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Ранее в Псковской области сотрудницу регионального правительства Светлану Удовенко уволили после того, как она выбросила на трассе не менее 25 породистых собак. На этот поступок россиянку толкнула проверка ее питомника полицией — на хозяйку поступали многочисленные жалобы из-за условий содержания животных.