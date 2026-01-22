Реклама

07:29, 22 января 2026Авто

Российский авторынок обрушился

РОАД: Объем авторынка в РФ упал на 7,8 процента впервые за 10 лет
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В 2025 году объем российского авторынка в денежном выражении упал впервые за 10 лет. Об обрушении со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщает «Коммерсантъ».

Рост цен на новые машины и автомобили с пробегом не смог компенсировать падение объемов продаж. В результате авторынок сократился в годовом выражении на 7,8 процента, до 13,8 триллиона рублей.

Продажи новых авто составили треть (33 процента) рынка (4,61 триллиона рублей) — на 18,4 процента хуже, чем в 2024-м. Продажи машин с пробегом обеспечили еще 9,18 триллиона, они сократились на 1,4 процента год к году. При этом стоимость нового транспорта увеличилась на шесть процентов, до 3,54 миллиона рублей в среднем, а подержанного — на четыре процента, до 1,35 миллиона.

Старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов объяснил тенденцию насыщением рынка, некоторым увеличением доли продаж более дешевых автомобилей и укреплением рубля, а также общим старением парка. Агрессивный рост цен не позволил догнать «выпадающий» объем, добавил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что единодушие экспертов в вопросе перспектив продаж новых машин в России напрягает. Базовый прогноз аналитического агентства, напомнил он, подразумевает околонулевой прирост реализации новых легковушек в России по итогам 2026 года. Схожего мнения касательно перспектив российского авторынка, отметил Целиков, придерживаются в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

