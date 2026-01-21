Реклама

16:18, 21 января 2026Авто

Прогнозы для российского авторынка сочли «напрягающими»

Целиков: Единодушие аналитков по поводу перспектив продаж новых машин напрягает
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Единодушие экспертов в вопросе перспектив продаж новых машин в России напрягает. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава «Автостат» Сергей Целиков.

Базовый прогноз аналитического агентства, напомнил он, подразумевает околонулевой прирост реализации новых легковушек в России по итогам 2026 года. Схожего мнения касательно перспектив российского авторынка, отметил Целиков, придерживаются в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Подобное единодушие, пояснил он, внушает «напряжение».

В лучшем случае, добавил Целиков, по итогам года российский авторынок прибавит порядка 10-20 процентов в сравнении с показателем продаж за 2025-й. При наихудшем раскладе реализация просядет на сопоставимую величину. Однако и тот, и другой вариант возможен исключительно при геополитических и экономических изменениях, чего пока не наблюдается, констатировал руководитель отраслевого агентства.

На динамику продаж новых автомобилей в России по-прежнему оказывают влияние жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, низкая доступность автозаймов для значительной части населения, общее подорожание машин и регулярное повышение утильсбора. В сложившихся реалиях, отмечал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления реализации на внутреннем авторынке не стоит. Если это и произойдет, пояснил он, то не раньше весны. Первые же два месяца этого года, скорее всего, уйдут на адаптацию участников рынка к новым реалиям, заключил эксперт.

