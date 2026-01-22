Российскую поэтессу объявили в розыск

Уехавшую из России поэтессу Веру Полозкову объявили в розыск по уголовной статье

Поэтесса Вера Полозкова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) была объявлена в розыск на территории Российской Федерации. Информация об этом появилась на сайте МВД РФ.

В качестве основания для объявления в розыск указано уголовное дело, но точная статья УК РФ не называется.

«Разыскивается по статье УК Полозкова Вера Николаевна», — говорится в карточке в базе розыска.

В июне 2023 года Полозкову, которая покинула РФ после начала специальной военной операции (СВО), призывали внести в перечень иноагентов и проверить на предмет спонсирования ВСУ. В феврале 2025 года ее внесли в перечень террористов и экстремистов.