Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:16, 22 января 2026Авто

Самокатчикам собрались предоставить выделенные полосы

ТАСС: В СФ предложили создать выделенные полосы для самокатов и гироскутеров
Марина Аверкина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Совете Федерации (СФ) предложили создать выделенные полосы для средств индивидуальной мобильности (СИМ). С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. По мнению сенатора, эта мера будет способствовать снижению аварийности с участием СИМ, пишет ТАСС.

Он обратил внимание на существующий конфликт в пешеходных зонах, где граждане, в особенности дети, пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья, ощущают дискомфорт и отсутствие защиты.

«Уточнение параметров движения СИМ и велосипедов по тротуарам и велодорожкам — это не ущемление чьих-то прав, а попытка цивилизованного разделения пространства. Речь не о том, чтобы запретить, а о том, чтобы упорядочить», — подчеркнул Шейкин.

Установление понятных норм и введение ограничений по скорости в местах массового скопления людей позволит уменьшить число столкновений и случаев получения травм, убежден парламентарий.

Кроме того, важно развивать сопутствующую инфраструктуру — организовывать специальные полосы для СИМ там, где это позволяют условия, а также размещать четкие указатели. Навигация должна информировать участников движения, где разрешено передвигаться на СИМ, а где необходимо продолжить путь пешком, подытожил он.

Ранее эксперты назвали виды авторемонта, которые не стоит доверять официальному дилеру.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В российском регионе арестовали министра транспорта

    Российской экономике спрогнозировали тяжелые времена

    Эштон Катчер прокомментировал слухи об отказе от душа с Милой Кунис

    Родители рассказали о напавшем на российскую школу сыне

    Самокатчикам собрались предоставить выделенные полосы

    Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в российском городе

    Стало известно о поведении семиклассника перед нападением на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok