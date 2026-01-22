Самокатчикам собрались предоставить выделенные полосы

ТАСС: В СФ предложили создать выделенные полосы для самокатов и гироскутеров

В Совете Федерации (СФ) предложили создать выделенные полосы для средств индивидуальной мобильности (СИМ). С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. По мнению сенатора, эта мера будет способствовать снижению аварийности с участием СИМ, пишет ТАСС.

Он обратил внимание на существующий конфликт в пешеходных зонах, где граждане, в особенности дети, пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья, ощущают дискомфорт и отсутствие защиты.

«Уточнение параметров движения СИМ и велосипедов по тротуарам и велодорожкам — это не ущемление чьих-то прав, а попытка цивилизованного разделения пространства. Речь не о том, чтобы запретить, а о том, чтобы упорядочить», — подчеркнул Шейкин.

Установление понятных норм и введение ограничений по скорости в местах массового скопления людей позволит уменьшить число столкновений и случаев получения травм, убежден парламентарий.

Кроме того, важно развивать сопутствующую инфраструктуру — организовывать специальные полосы для СИМ там, где это позволяют условия, а также размещать четкие указатели. Навигация должна информировать участников движения, где разрешено передвигаться на СИМ, а где необходимо продолжить путь пешком, подытожил он.

