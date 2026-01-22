Реклама

Самый большой аэропорт России запустит посадку в самолет без паспорта

Аэропорт Шереметьево запустит систему посадки в самолет без паспорта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Московский аэропорт Шереметьево первым в стране запустит систему посадки в самолет без паспорта — по биометрии. Об этом говорится в Telegram-канале самой большой авиагавани России.

Уточняется, что эксперимент будет действовать на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург и стартует 1 июня 2026 года. Личности пассажиров будут идентифицировать с помощью единой биометрической системы (ЕБС) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Новые биометрические технологии ускорят прохождение предполетных формальностей для пассажиров и сделают путешествие более комфортным и безопасным», — указали в пресс-службе Шереметьево.

Ранее сообщалось, что в зоне внутренних вылетов московского аэропорта Домодедово появились три курилки. Две из них находятся в галерее С, а одна — в галерее D.

