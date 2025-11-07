Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:47, 7 ноября 2025Путешествия

В аэропорту Москвы появились курилки

В зоне внутренних вылетов аэропорта Домодедово появились три курилки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В зоне внутренних вылетов московского аэропорта Домодедово появились три курилки. Об этом рассказали РБК в пресс-службе авиагавани.

Уточняется, что две из них находятся в галерее С, а одна — в галерее D. В курилках действует система вентиляции, но нет кресел или диванов. При этом внутри есть мониторы, которые показывают расписание рейсов.

Ранее в медиа распространились кадры с возмущенными пассажирами в петербургском аэропорту, которые отказались платить 500 рублей за вход в курительную комнату. На видео запечатлен разговор посетителя с представителями группы быстрого реагирования. Позднее оказалось, что помещение закрыли на ремонт.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер

    Камерунский футболист «Спартака» сделал выбор между жизнью в Москве и Париже

    Покупка машины в рассрочку обернулась для россиянина криминальной драмой и СВО

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости