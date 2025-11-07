В аэропорту Москвы появились курилки

В зоне внутренних вылетов аэропорта Домодедово появились три курилки

В зоне внутренних вылетов московского аэропорта Домодедово появились три курилки. Об этом рассказали РБК в пресс-службе авиагавани.

Уточняется, что две из них находятся в галерее С, а одна — в галерее D. В курилках действует система вентиляции, но нет кресел или диванов. При этом внутри есть мониторы, которые показывают расписание рейсов.

Ранее в медиа распространились кадры с возмущенными пассажирами в петербургском аэропорту, которые отказались платить 500 рублей за вход в курительную комнату. На видео запечатлен разговор посетителя с представителями группы быстрого реагирования. Позднее оказалось, что помещение закрыли на ремонт.