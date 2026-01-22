Реклама

13:08, 22 января 2026Россия

Семиклассник российского лицея отравил сверстников химическим реактивом

В Татарстане ученик лицея подмешал в напитки сверстников химический реактив
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В деревне Куюки Республики Татарстан ученик седьмого класса лицея «Алгоритм» отравил троих сверстников. Об этом сообщила администрация Пестречинского района в Telegram.

По данным властей, 21 января школьник принес в учебное заведение реактив из игрового химического набора, который подмешал в напитки одноклассников. В результате детей направили в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Причина, по которой подросток отравил сверстников, не приводится. Обстоятельства происшествия выясняют компетентные службы.

Ранее стало известно о нападении еще одного семиклассника на лицей в Нижнекамске. Утром 22 января мальчик взорвал три петарды, после чего ранил ножом уборщицу. Сам подросток также получил травму от сигнального устройства, которое принес с собой. Его доставили в больницу с ожогами и рваными ранами. Сверстники охарактеризовали лицеиста как очень странного и замкнутого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
