Назван обязанный возместить ущерб за обрушение снега на машину

Юрист Глазкова: Ущерб за повреждение машины из-за упавшей наледи возмещает УК

Если упавший с крыши пласт снега помял автомобиль, водитель может потребовать возместить ущерб. Кто в данном случае несет ответственность и с кого просить компенсацию, «Газете.Ru» объяснила адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

Как подчеркнула юрист, кровля входит в состав общедомового имущества. Поскольку ответственность за его обслуживание несет управляющая компания, то она обязана отчитываться и за очистку крыши от наледи. Зимой обслуживающая организация должна проводить расчистку кровли регулярно во избежание возможных ЧП. Если снежная масса, упав с дома, повредила незастрахованную машину, то УК понесет гражданскую ответственность за причинение вреда, предупредила Глазкова.

Для того, чтобы получить с виновных компенсацию, необходимо вызвать полицию и зафиксировать повреждения. Перепарковывать автомобиль, убирать следы или счищать упавший снег нельзя — все это необходимо для фиксации случившегося. С разных ракурсов необходимо заснять общее состояние автосредства, полученные повреждения, окружающую местность и упавшую ледяную глыбу. Затем потребуется провести независимую оценку нанесенного урона. Получить компенсацию можно и без суда, направив претензию в УК. Однако обращаться в досудебном порядке необязательно, пострадавший может сразу подать заявление в инстанцию. Тем не менее если УК возместит ущерб в добровольном порядке, это сэкономит и деньги, и нервы, обратила внимание адвокат. В случае отказа, помимо выплаты морального вреда, можно наложить на организацию штраф в размере 50 процентов и потребовать компенсировать судебные издержки.

Правда, если автомобиль был застрахован, и случай расценивается как страховой, то ущерб возместит страховая компания. Ее необходимо сразу же уведомить о случившемся, напомнила юрист.

Ранее в МЧС разъяснили, как правильно откапывать машину из-под снега. Начинать спасатели советуют с выхлопной трубы, также важно, чтобы свободное пространство перед ведущими колесами оставалось по траектории движения, а не вокруг.