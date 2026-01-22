Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:05, 22 января 2026Из жизни

Сотрудники полиции спасли женщину из челюстей трехметрового крокодила

В Индонезии сотрудники полиции спасли женщину от трехметрового крокодила
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Raven Haven / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники полиции спасли женщину после нападения крокодила у водохранилища в индонезийском городе Таракан. Об этом сообщает официальный сайт полиции страны.

Инцидент произошел днем 19 января. Когда женщина собирала траву для скота на берегу водохранилища Персемаян, на нее внезапно напал крокодил. Трехметровая рептилия схватила ее и потащила ее к воде.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

В это время сотрудники отдела кадров полиции были неподалеку и занимались физической подготовкой. Они услышали крики и бросились на помощь. Им удалось заставить крокодила разжать челюсти и освободить пострадавшую.

Женщину доставили в городскую больницу на полицейском автомобиле. Она получила серьезные травмы, в том числе перелом правой голени.

Ранее стало известно, что в Австралии крокодил погнался за 45-летним местным жителем, отправившимся на утреннюю пробежку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет переговоры с США о замороженных активах. На какие цели Кремль готов отдать миллиарды долларов?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Сотрудники полиции спасли женщину из челюстей трехметрового крокодила

    Секс-коуч предложила парам необычный метод улучшения интимной жизни

    В Гренландии раскрыли план жителей на случай присоединения к США

    Зеленского вновь уличили в постановочном фото

    Вероятность военного вторжения США в Канаду оценили

    ArianeGroup сменит гендиректора

    Ревнивая москвичка напала на мужа с ножом и сама же спасла его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok