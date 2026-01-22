Сотрудники полиции спасли женщину из челюстей трехметрового крокодила

В Индонезии сотрудники полиции спасли женщину от трехметрового крокодила

Сотрудники полиции спасли женщину после нападения крокодила у водохранилища в индонезийском городе Таракан. Об этом сообщает официальный сайт полиции страны.

Инцидент произошел днем 19 января. Когда женщина собирала траву для скота на берегу водохранилища Персемаян, на нее внезапно напал крокодил. Трехметровая рептилия схватила ее и потащила ее к воде.

В это время сотрудники отдела кадров полиции были неподалеку и занимались физической подготовкой. Они услышали крики и бросились на помощь. Им удалось заставить крокодила разжать челюсти и освободить пострадавшую.

Женщину доставили в городскую больницу на полицейском автомобиле. Она получила серьезные травмы, в том числе перелом правой голени.

Ранее стало известно, что в Австралии крокодил погнался за 45-летним местным жителем, отправившимся на утреннюю пробежку.