23:35, 22 января 2026Россия

Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

Минобороны: Средства ПВО сбили 22 БПЛА в Курской области
Евгений Силаев
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Другие подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за ночь с 21 на 22 января сбили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные атаковали шесть российских регионов — Волгоградскую, Ростовскую, Брянскую, Белгородскую области, а также Краснодарский край и Республику Крым.

