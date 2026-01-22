Реклама

07:30, 22 января 2026

США не пригласили Данию в «Совет мира»

Politico: Данию не пригласили вступить в «Совет мира» по сектору Газа
Марина Совина
Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Дания не получила приглашение войти в «Совет мира», созданного президентом США Дональдом Трампом для курирования плана по Газе. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на датского дипломата.

«Копенгаген даже не пригласили присоединиться», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Греция, вероятно, также не вступит в «Совет мира». Как пояснил министр иностранных дел страны Йоргос Герапетритис, страны-члены Евросоюза единодушно выступают против присоединения к организации на данном этапе.

Сообщалось, что большинство европейских стран опасаются, что «Совет мира» может ослабить роль ООН в качестве форума для разрешения глобальных кризисных ситуаций. У Евросоюза также вызывает опасения приглашение в совет президента России Владимира Путина.

