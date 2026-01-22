Одна европейская страна отказалась вступить в «Совет мира» Трампа

Глава МИД Герапетритис: Греция, вероятнее всего, не вступит в «Совет мира»

Греция, скорее всего, не вступит в созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» по сектору Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Йоргос Герапетритис в интервью Action24.

По его словам, страны-члены Евросоюза (ЕС) единодушно против присоединения к организации на данном этапе. «Если в Европейском союзе такая единодушная позиция, то очевидно, что Греция примет аналогичное решение», — сказал министр.

Он указал на специфические правовые особенности «Совета мира», подчеркнув, что их необходимо серьезно изучить, и напомнил о резолюции Совбеза ООН по урегулированию в анклаве, за которую проголосовала Греция.

«Предложение, которое поступило к нам... касается не только Газы, но и конфликтов в целом, а также носит постоянный характер. Поэтому между резолюцией и "Советом мира" существует достаточная дистанция. По этой причине серьезные сомнения по поводу этой дистанции испытывает не только Греция, но и почти все государства-члены Европейского союза», — пояснил он.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер откажется войти в состав «Совета мира». Это объясняют двумя причинами: необходимостью заплатить один миллиард долларов в виде средств налогоплательщиков и приглашением в совет представителей России.