Стало известно о смерти 42-летней актрисы фильма «Любка»

Актриса Мария Букнис сообщила о смерти коллеги Анастасии Городенцевой

Актриса Анастасия Городенцева, известная по фильму «Любка», умерла в возрасте 42 лет. Артистка ушла из жизни еще летом, сообщила aif.ru ее коллега Мария Букнис.

«Я сама случайно узнала. Очень странно, что об этом долго нигде не писали. Может быть, причина была в характере Насти. Она была скрытной, может, не хотела, чтобы знали о ее болезни и смерти. Даже многие коллеги не знали», — рассказала Букнис.

Причиной смерти стал рак. Городенцева скончалась 13 июля 2025 года. Ее похоронили на Хованском кладбище.

Анастасия Городенцева родилась 14 июня 1983 года в Москве, окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и режиссерский факультет ВТУ имени Щукина. Она приобрела известность благодаря главной роли в картине «Любка», где исполнила роль врача Ирины Зальцман. Актриса также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Олимпийская деревня», «Врачебная тайна», «Команда Че», «Птичка в клетке», «Ученица чародея». В 2022 году Городенцева дебютировала как режиссер с веб-сериалом «Восемь разгневанных женщин», в котором также сыграла одну из главных ролей.

