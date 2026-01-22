Реклама

14:57, 22 января 2026Силовые структуры

Стало известно о возможном наказании для подростка за нападение на российский лицей

Адвокат Багатурия: Напавшего на лицей в Нижнекамске могут направить на лечение
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алина Евланова / ТАСС

Подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей №37 в Нижнекамске (Татарстан) в четверг, 22 января. Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru предположил, какое наказание может ожидать ученика.

«Мальчику, [совершившему нападение в Нижнекамске], не грозит никакое наказание, потому что он не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Он бы не отвечал даже за такое особо тяжкое преступление, как убийство», — сказал специалист.

По словам адвоката, в любом случае будет проведена психиатрическая экспертиза. По ее результатам станет известно, требуется ли подростку лечение. При необходимости его отправят на принудительные меры медицинского характера, отметил Багатурия.

Кроме того, эксперт указал, что родители также не будут привлечены к ответственности. Возможно, также наказание сотрудников учебного заведения за халатность. Это произойдет в случае, если будет доказано, что они получали сигналы о наклонностях ученика, но никак не реагировали, отметил он.

Ранее сообщалось, что нападавшим оказался семиклассник Денис. Острием лезвия он ранил уборщицу, она находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет. Он также взорвал петарды на этажах лицея. Учащиеся в это время скрывались в кабинетах.

