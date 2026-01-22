Реклама

09:49, 22 января 2026Авто

Стало известно о возможности россиян дистанционно учиться в автошколах

С 1 марта россияне смогут дистанционно учить теорию в автошколах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

С 1 марта 2026 года россияне, желающие получить водительские права, смогут дистанционно изучать теорию для получения удостоверения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Сообщается, что с начала весны обучающиеся в автошколах получат возможность частично использовать материалы дистанционно с помощью специальной программы, которая будет отслеживать посещаемость кандидата в водители и его успеваемость.

Агентство отмечает, что автошколы вправе продолжить обучать учеников без введения дистанционного обучения.

Ранее стало известно об обновлении программы обучения для российских автошкол с 1 марта 2026 года. Так, для обучающихся на категорию «B» увеличится количество практических занятий. Помимо этого, упростится процесс получения новых категорий прав: вместо полного повтора курса ученикам необходимо пройти только дополнительные модули.

