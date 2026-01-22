Реклама

Россия
10:18, 22 января 2026

Столица приграничного со странами НАТО региона увеличила выплаты для военнослужащих

В Калининграде увеличили выплату новобранцам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Калининграде увеличили выплату военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы региона, граничащего сразу с несколькими странами, входящими в блок НАТО.

Речь идет о новобранцах, изъявивших желание отправиться в зону проведения специальной военной операции. Теперь при заключении контракта с Минобороны им будут выплачивать полмиллиона рублей. Ранее эта цифра составляла 400 тысяч рублей.

«Подъемные», которые получают бойцы СВО, складываются из трех выплат: муниципальной, региональной и единой федеральной, которую в размере 400 тысяч рублей установил президент России Владимир Путин.

В 2026 году российские регионы продолжили повышать выплаты для новобранцев спецоперации. Так, 21 января о соответствующем решении сообщили власти Свердловской области.

