11:19, 21 января 2026Россия

Российский регион увеличил выплату для новобранцев СВО

В Свердловской области повысили выплату при заключении контракта с Минобороны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Свердловской области повысили выплату при заключении контракта с Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.

Размер региональной выплаты повысили до 2,7 миллиона рублей. С учетом единой федеральной выплаты добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны, будут получать не менее 3,1 миллиона рублей, отметили в пресс-службе.

Также в администрации напомнили о других действующий в регионе выплатах, направленных на поддержку бойцов СВО и их близких. Так, семьям уехавших в зону боевых действий военнослужащих выплачивают единовременно 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную выплату за каждого ребенка бойцов.

В 2026 году российские регионы продолжили повышать выплаты новобранцам специальной военной операции. Так, ранее в январе размер «подъемных» увеличили власти Чувашии. С учетом федеральных надбавок общий размер подъемных составит 2,5 миллиона рублей.

