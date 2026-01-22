Реклама

18:52, 22 января 2026

Связь проблем с энергетикой на Украине с мирными переговорами оценили

Политолог Шаповалов: Киев не готов прислушиваться к проблемам украинцев
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Катастрофическая ситуация в украинской энергетике практически не влияет на решения Киева в процессе мирного урегулирования, считает политолог Владимир Шаповалов. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала регионы страны с наиболее сложной ситуацией в энергетике. По ее словам, правительство работает над обеспечением Киева альтернативными источниками энергии и распределением генерации.

«Энергетическая катастрофа очень серьезно воздействует на украинское общество, которое видит тяготы продолжения военного конфликта и фактически отрицательную позицию киевской власти. Социологические опросы свидетельствуют о том, что уровень поддержки, доверия к режиму [президента Украины Владимира] Зеленского постоянно падает. Но что касается позиции украинских властей, то для них судьба собственных граждан в достаточной степени безразлична», — считает Шаповалов.

По словам эксперта, для Зеленского более важны собственные интересы, которые заключаются в продолжении военного конфликта во что бы то ни стало. В противном случае он потеряет власть и те колоссальные ресурсы, которые получает от Запада, объяснил Шаповалов. Он уверен, что Киев пока не готов прислушаться к мнению украинцев и сделать шаг в сторону мира.

Ранее стало известно, что Нидерланды выделят еще 23 миллиона евро на поддержку энергетики Украины. Дополнительные средства направят на приобретение газа за рубежом, срочный ремонт электростанций и поставку энергетического оборудования, в том числе генераторов и кабелей.

