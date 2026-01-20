Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:50, 20 января 2026Экономика

Одна страна увеличит вложения в энергетику Украины

Нидерланды выделят еще 23 миллиона евро на поддержку энергетики Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Нидерланды выделят еще 23 миллиона евро на поддержку энергетики Украины. Об увеличении вложений со ссылкой на заявление кабмина европейской страны сообщает РИА Новости

Дополнительные средства направят на приобретение газа за рубежом, срочный ремонт электростанций и поставку энергетического оборудования, в том числе генераторов и кабелей. Приобретать их будут у Нидерландов.

«Таким образом, общий вклад Нидерландов в энергетику (Украины) на 2026 год составит 133 миллиона евро», — пояснили в правительстве.

Осенью 2025 года королевство уже выделило еще 25 миллионов евро на помощь Украине в сфере энергетики. Они добавились к выделенному на 2026 год пакету средств в размере 58 миллионов евро.

Летом 2025-го украинские компании подписали с Нидерландами контракты на производство 600 тысяч дронов совокупной стоимостью около 500 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. При этом ранее чиновник объявил, что страны будут совместно работать над современными беспилотниками и ускорением производства успешных прототипов. Предполагалось, что половина из них будет разработана Нидерландами. В марте премьер королевства Дик Схоф анонсировал очередное выделение Украине помощи в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Россиянам назвали максимально допустимую дозу алкоголя в мороз

    На пляж вынесло беременную белоглазую акулу

    Бузова рассказала о своем мужчине мечты

    На россиянку упала гигантская глыба льда с крыши

    В России предложили выдавать семейную ипотеку до рождения ребенка

    Россиянин поставил на поражение соотечественницы на AO и выиграл 1,3 миллиона рублей

    В ВСУ пожаловались на дефицит ракет для систем ПВО и самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok