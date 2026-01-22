В Британии чиновник оказался под следствием из-за желания быть похожим на Путина

DM: Британский чиновник попал под следствие, пытаясь сделать фото в стиле Путина

Комиссар по борьбе с преступностью Лестершира и Рутленда Руперт Мэттьюс оказался под следствием из-за попытки организовать для него фотосессию в стиле президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Независимого управления по надзору за действиями полиции (IOPC).

«Мэттьюс находится под следствием после того, как он попросил сотрудницу организовать фотосессию для предвыборной кампании верхом на лошади, похожую на фотографию Владимира Путина (...). В IOPC заявили, что не нашли доказательств, указывающих на возможное совершение уголовного преступления. На заседании совета графства Лестершир будет принято решение о том, как следует урегулировать жалобу», — сообщает издание.

Также в IOPC сообщили, что жалоба на Мэттьюса связана с «обвинениями в умышленном поощрении или содействии совершению преступления, а также о неправомерном поведении на государственной службе».

При этом представители политика утверждают, что тот «никогда не скрывал своей боязни лошадей и никогда не стал бы взаимодействовать с ними по собственному желанию».

