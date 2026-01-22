В Германии заявили о нескрываемом Зеленским раздражении из-за проблем на Украине

BZ: Зеленский больше не скрывает раздражения из-за проблем в политике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский перестал сдерживать свое раздражение в вопросах внутренней и внешней политики из-за ухудшения ситуации на Украине. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Заметно, что в эти холодные зимние недели он реагирует крайне раздраженно. Он критикует украинскую противовоздушную оборону, а также киевского мэра Виталия Кличко. В области внешней политики он также не сдерживается: к примеру, он критикует так называемый Совет мира [главы США Дональда] Трампа — предложенный США орган для решения глобальных конфликтов», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что украинский лидер находится под сильным давлением из-за нарастающих внутренних проблем, таких как процветающая коррупция, жесткие мобилизационные отряды, а также растущая напряженность перед возможными выборами.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский предложил отстранить Владимира Зеленского от власти из-за отказа войти в Совет мира Дональда Трампа.