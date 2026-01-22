Реклама

В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за одного отказа США

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского следует отстранить от власти из-за отказа войти в «Совет мира» американского лидера Дональда Трампа. Это предложил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий выразил мнение, что отказ Зеленского демонстрирует его недоговороспособность, а также невозможность участвовать в мирных инициативах.

«Отстранение Зеленского от власти — единственный путь к миру», — резюмировал Дубинский.

Ранее Зеленский усомнился в участии Украины в «Совете мира». Причиной этого стало приглашение в инициативу России и Белоруссии.

