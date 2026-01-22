В Госдуме назвали главную цель Трампа на самом большом острове в мире

Депутат Госдумы Делягин: Трамп хочет овладеть Гренландией ради ее капитализации

Президент США Дональд Трамп стремится овладеть Гренландией ради ее капитализации. Главную цель главы Белого дома назвал депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Life.

Он подчеркнул, что де-факто самый большой остров в мире в военном отношении уже находится под контролем США. «И все разговоры о том, что там нужно размещать какое-то ПРО, какие-то базы, это все ерунда, потому что с 1951-го года американцы в военном отношении делают с Гренландией то, что они хотят. Они имеют полную свободу рук», — пояснил Делягин.

Парламентарий считает, что главной целью США является капитализация геополитического положения Гренландии и редкоземельных металлов без их добычи, а также угроза Канаде, России и архипелагу Шпицберген.

Делягин допустил, что «европейцев дожмут», и они сами признают, что остров принадлежит США. «Будут какие-нибудь хитрые, красивые комбинации, что это совместный суверенитет, ограниченный суверенитет Дании. Какую-нибудь юридическую конструкцию нарисуют, а если европейские юристы будут слишком тупые, то просто передадут», — заявил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин оценил стоимость Гренландии в 200-250 миллионов долларов. Однако, если привязать курсы валют к золоту, то итоговая сумма может приблизиться к миллиарду.