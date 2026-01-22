Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 22 января 2026Россия

В Госдуме назвали главную цель Трампа на самом большом острове в мире

Депутат Госдумы Делягин: Трамп хочет овладеть Гренландией ради ее капитализации
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится овладеть Гренландией ради ее капитализации. Главную цель главы Белого дома назвал депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Life.

Он подчеркнул, что де-факто самый большой остров в мире в военном отношении уже находится под контролем США. «И все разговоры о том, что там нужно размещать какое-то ПРО, какие-то базы, это все ерунда, потому что с 1951-го года американцы в военном отношении делают с Гренландией то, что они хотят. Они имеют полную свободу рук», — пояснил Делягин.

Парламентарий считает, что главной целью США является капитализация геополитического положения Гренландии и редкоземельных металлов без их добычи, а также угроза Канаде, России и архипелагу Шпицберген.

Делягин допустил, что «европейцев дожмут», и они сами признают, что остров принадлежит США. «Будут какие-нибудь хитрые, красивые комбинации, что это совместный суверенитет, ограниченный суверенитет Дании. Какую-нибудь юридическую конструкцию нарисуют, а если европейские юристы будут слишком тупые, то просто передадут», — заявил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин оценил стоимость Гренландии в 200-250 миллионов долларов. Однако, если привязать курсы валют к золоту, то итоговая сумма может приблизиться к миллиарду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Названы самые востребованные россиянами некитайские автобренды

    Желание США взыскать царские долги с России объяснили

    Врач рекомендовал отказаться от одного продукта ради профилактики болезни Альцгеймера

    В Госдуме назвали главную цель Трампа на самом большом острове в мире

    В Кремле заявили о надежде России на возвращение замороженных активов

    В России выпустили «Многоточие» для уничтожения дронов

    Россиянам объяснили опасность использования чехлов на машины зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok