В Италии в заявлении Путина об Арктике увидели сигнал для Запада

Президент России Владимир Путин своим заявлением об Арктике отправил сигнал Западу, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.
По мнению авторов, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом.
«Россия представляет себя глобальным игроком и государством, которое прислушивается к своим гражданам», — говорится в материале.
Отдельно подчеркивается, что Путин напомнил об американском опыте в покупках территорий.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что тема притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию не находится в сфере интересов страны.