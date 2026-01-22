В Италии в заявлении Путина об Арктике увидели сигнал для Запада

L’Antidiplomatico: Путин заявлением об Арктике отправил сигнал о состоянии РФ

Президент России Владимир Путин своим заявлением об Арктике отправил сигнал Западу, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

По мнению авторов, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом.

«Россия представляет себя глобальным игроком и государством, которое прислушивается к своим гражданам», — говорится в материале.

Отдельно подчеркивается, что Путин напомнил об американском опыте в покупках территорий.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что тема притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию не находится в сфере интересов страны.