Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 22 января 2026Интернет и СМИ

В Италии в заявлении Путина об Арктике увидели сигнал для Запада

L’Antidiplomatico: Путин заявлением об Арктике отправил сигнал о состоянии РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим заявлением об Арктике отправил сигнал Западу, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

По мнению авторов, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом.

«Россия представляет себя глобальным игроком и государством, которое прислушивается к своим гражданам», — говорится в материале.

Отдельно подчеркивается, что Путин напомнил об американском опыте в покупках территорий.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что тема притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию не находится в сфере интересов страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Российские танки усилят беспилотниками

    Новостройкам предсказали подорожание в два раза по одной причине

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok