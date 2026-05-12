Вице-спикер российского региона отмыл миллионы рублей

Суд приговорил к 14 годам вице-спикера Красноярского края Натарова за хищения

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор вице-спикеру Законодательного собрания региона Сергею Натарову, его сыну Антону, занимавшему пост советника губернатора, и еще 10 фигурантам уголовного дела о хищении 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Вице-спикер и его сын получили 14 лет лишения свободы, о наказании остальным не сообщается.

Суд установил, что Натаровы и их сообщники похитили имущество компаний «Энергопром», «УК "МЭК"» и «Водоканал» в городе Игарке, в том числе в период северного завоза товаров. Также они отмыли полученные незаконным путем доходы через подставных лиц.

Натарова арестовали в декабре 2021 года. Ему много раз продлевали срок заключения под стражей, в последний раз — до 3 августа 2023 года. При этом его сына Антона выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.