Вероятность присоединения Грузии к антироссийским санкциям оценили

Политолог Камкин: Грузия может присоединиться к санкциям ЕС против России

Грузия в теории может присоединиться к санкциям против России, поскольку Европейский союз (ЕС) оказывает на страну сильное давление, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Глава четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин ранее сообщил, что Евросоюз требует от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям и ограничить прямое авиасообщение между странами. Он отметил, что такое решение было бы невыгодным для грузинской экономики, но это, по его словам, не волнует Евросоюз.

«Теоретически Грузия, конечно, может на это пойти, потому что давление ЕС довольно сильное, например, вторичные санкции в отношении Грузии за связь с Россией», — сказал Камкин.

При этом, по его словам, нынешнее грузинское правительство исходит из курса прагматизма и понимает, что Грузию многое связывает с Россией в экономическом и политическом отношениях.

«Все будет зависеть от того, насколько инструменты воздействия у евробюрократии сильны на нынешнее грузинское правительство. Но это, конечно, тревожный сигнал относительно того, что Евросоюз не прекращает санкционное давление и не прекращает попытки стратегической изоляции России на самых разных направлениях. И как раз кавказское направление здесь для наших противников является приоритетом», — добавил Камкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. После беседы грузинский политик заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются.

