Сенатор Джабаров назвал игрой попытки Украины возобновить переговоры

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал попытки Украины возобновить переговоры с Россией политической игрой. Об этом сенатор заявил в беседе с «Газетой.ру».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Европу помочь в возобновлении переговоров по мирному урегулированию конфликта.

По словам Джабарова, вариантов возобновить переговоры у Киева уже было предостаточно. Он напомнил, что после прошедших встреч украинская сторона «отказывается от всего», ставит заранее неприемлемые условия и, выслушав позицию Москвы, уходит без ответа. «Я подозреваю, что Украина решила потянуть время, затягивая переговоры, в ожидании смены политического курса Америки, смены состава Конгресса, Палаты представителей после промежуточных ноябрьских выборов», — сказал сенатор.

10 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество. Он подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость этого шага.