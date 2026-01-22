Реклама

08:39, 22 января 2026Бывший СССР

В Киеве раскрыли подробности встречи украинской делегации с Уиткоффом и зятем Трампа

Умеров: На встрече с Уиткоффом и Кушнером обсуждались гарантии безопасности
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Romina Amato / Reuters

Украинская делегация на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером обсудила гарантии безопасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram.

Встреча представителей Киева и Вашингтона состоялась в швейцарском Давосе, где с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ).

«Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами — Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Основные темы — экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности», — написал Умеров.

Ранее стало известно, что Уиткофф отправится в Россию 22 января. В Москве он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

