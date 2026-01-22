В Москве примут меры из-за похолодания

Заммэра Бирюков: В Москве повысят температуру отопления из-за похолодания

В системе отопления в Москве повысят температуру из-за резкого похолодания, которое ожидается в городе в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения устанавливают с учетом температуры воздуха на улице. Изменения проводят заранее, так как быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.

Ранее сообщалось, что на грядущих выходных, 24 и 25 января, температура в Москве может понизиться до минус 24-28 градусов градусов. Мороз продержится в столице до середины следующей недели.