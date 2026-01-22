Реклама

Экономика
10:50, 22 января 2026Экономика

Жителей столичного региона предупредили о 28-градусных морозах

Вильфанд: В выходные в Москве и Подмосковье похолодает до минус 24-28 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В четверг в Москву и область придет похолодание — в ближайшую ночь температура понизится до минус 10-13 градусов, а в выходные морозы могут достичь практически 30-градусных значений. Об этом жителей столичного региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Уже в ближайшую ночь влияние высокого давления с востока будет сказываться. Ночная температура в столице минус 10-12, по области до 13. (...) И днем совсем не жарко, минус 8-10», — поделился информацией синоптик. Он уточнил, что такие показатели приблизительно на четыре градуса ниже нормы.

В пятницу падение температуры продолжится: так, столбики термометров в Москве покажут до минус 13-15, в центре Москвы около минус 10, а в области — до минус 17 градусов. Днем воздух прогреется не выше, чем до минус 10 градусов, что на пять-шесть градусов ниже климатической нормы, рассказал Вильфанд. Между тем самые сильные холода, продолжил он, прогнозируются в выходные.

«Давление повысится еще на два-три миллиметра. И уже дневные температуры будут около минус 15 градусов. А в ночь на субботу в Москве около минус 20 градусов, по области до 26 градусов, и в воскресенье дальнейшее понижение будет до минус 19-24 градусов, а по области до минус 28», — сообщил специалист. Он добавил, что не исключает, что в некоторых локациях столичного региона ударят 30-градусные морозы.

Накануне Роман Вильфанд сообщил, что 20-градусные морозы задержатся в Москве до середины следующей недели.

