Экономика
14:27, 22 января 2026Экономика

В Москве резко потеплеет

Гидрометцентр: На следующей неделе в Москве резко потеплеет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В середине следующей недели в Москву придет резкое потепление. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра, передает РИА Новости.

По данным синоптиков, температура в столице поднимется почти на 20 градусов после сильных морозов в грядущие выходные, 24 и 25 января.

В понедельник, 26 января, ночью ожидается минус 19-минус 14 градусов, а днем — минус 16-минус 11 градусов. Во вторник ночью столбики термометров покажут минус 12-минус 7 градусов, днем — минус 8-минус 3 градуса. В среду температура поднимется до минус 11-минус 6 градусов ночью и минус 6-минус 1 градуса днем.

Ранее сообщалось, что на выходных температура в столице может опуститься до минус 30 градусов.

