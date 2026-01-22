Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:38, 22 января 2026Интернет и СМИ

В Польше заявили о невозможности стереть культурные связи России и Украины

Mysl Polska: Киев не сможет стереть русско-украинские культурные связи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Борьба киевского режима со всем русским не сможет искоренить глубокие языковые и культурные связи двух народов, пишет польское издание Mysl Polska, комментируя решение киевских властей снести памятник писателю Михаилу Булгакову.

«Война киевских властей с русским наследием Украины продолжается. Одной из ее примет является последовательное стирание из памяти того факта, что одним из знаменитых киевлян был всемирно известный русский писатель Михаил Булгаков», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что украинизация не приведет к спаду потребления контента на русском языке среди украинцев, поскольку имеют место как сходство языков, так и постоянный контакт с русскоязычной средой в реальности и в виртуальной жизни.

В тексте говорится о большом переполохе среди украинизаторов из-за переговорного процесса по урегулированию конфликта с Россией, ведь в рамках него обсуждается вопрос о прекращении борьбы с русским языком.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что урегулирование украинского конфликта теперь сводится к обсуждению одного ключевого вопроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Известный ахматовец посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ

    Россиянин ушел на СВО сразу по достижении 18-летия и попал на видео

    Уволенный из московской фирмы россиянин нашел способ отомстить

    Страна БРИКС довела импорт рыбы в Россию до десятилетнего максимума

    Звезда «Полицейского с Рублевки» назвал неожиданный способ похудения

    Кремль отказался комментировать переговоры с США по Украине

    Напавший на российскую школу подросток пострадал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok