В Польше заявили о невозможности стереть культурные связи России и Украины

Mysl Polska: Киев не сможет стереть русско-украинские культурные связи

Борьба киевского режима со всем русским не сможет искоренить глубокие языковые и культурные связи двух народов, пишет польское издание Mysl Polska, комментируя решение киевских властей снести памятник писателю Михаилу Булгакову.

«Война киевских властей с русским наследием Украины продолжается. Одной из ее примет является последовательное стирание из памяти того факта, что одним из знаменитых киевлян был всемирно известный русский писатель Михаил Булгаков», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что украинизация не приведет к спаду потребления контента на русском языке среди украинцев, поскольку имеют место как сходство языков, так и постоянный контакт с русскоязычной средой в реальности и в виртуальной жизни.

В тексте говорится о большом переполохе среди украинизаторов из-за переговорного процесса по урегулированию конфликта с Россией, ведь в рамках него обсуждается вопрос о прекращении борьбы с русским языком.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что урегулирование украинского конфликта теперь сводится к обсуждению одного ключевого вопроса.