18:56, 22 января 2026Интернет и СМИ

В райдере Галкина оказались пирожки и хрен

«Абзац»: В райдер юмориста Галкина входят пирожки, хрен, горчица и белое вино
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) требует, чтобы в его гримерке были блюда русской кухни. О том, что входит в райдер артиста, рассказало издание «Абзац».

Менеджер комика Эльвира Мокробородова заявила, что выступление Галкина на частном мероприятии стоит 150 тысяч евро (примерно 13,4 миллиона рублей по текущему курсу). Отмечается, что в 2025 году гонорар юмориста был ниже — 120 тысяч евро (около 10,6 миллиона рублей).

В райдере же Галкина, по информации издания, оказались несколько видов пирожков, горчица, хрен и белое полусухое вино.

Ранее продюсер Леонид Дзюник предсказал будущее юмориста, если тот решит вернуться в Россию. По его словам, Галкин не сможет работать на телевидении и давать концерты.

