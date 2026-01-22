Реклама

Россия
17:12, 22 января 2026Россия

В России оценили слова Мерца о защите Гренландии от Москвы

Сенатор Косачев: Высказывание Мерца о защите Гренландии от России отвратительно
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о защите Гренландии от России отвратительно. Об этом заявил сенатор Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Из всей фантасмагории происходящего в анналы истории обязательно должно войти сегодняшнее заявление германского Мерца: с театральной паузой и с мимикой шулера, вытаскивающего крапленую карту из рукава», — написал он.

По мнению сенатора, европейцы тащатся от вседозволенности и безнаказанности. Косачев подчеркнул, что подобное высказывание Мерца является безнравственным, продажным, циничным и отвратительным.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об «отличной» сделке по Гренландии. Американский лидер не стал раскрывать каких-либо подробностей о соглашении, но подчеркнул, что эта сделка долгосрочная, бессрочная и навсегда.

