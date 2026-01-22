Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:53, 22 января 2026Экономика

В России высказались о перспективах ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: Центробанк снизит ключевую ставку до 13 % к концу 2026 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В среднесрочной перспективе руководство Центробанка (ЦБ), скорее всего, продолжит взятый в середине 2025 года курс на постепенное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РИА Новости.

К концу этого года, ожидает он, регулятор понизит ключевую ставку на 3 процентных пункта (п.п.) — до 13 процентов. Подобная динамика — в интересах как бизнеса, так и населения. «Мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться», — констатировал Шохин.

С начала июня 2025 года ключевая ставка в России снизилась на 5 п.п. По итогам декабрьского заседания совет директоров ЦБ опустил планку до 16 процентов. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно называла замедление темпов роста потребительских цен и приближение инфляции к таргету в 4 процента.

В настоящее время перейти к более резкому снижению ключевой ставки, отмечала Набиуллина, мешают в том числе повышенные инфляционные ожидания россиян. Поводов для тревоги также добавляет повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов и снижение начального порога его уплаты для малого бизнеса до 20 миллионов рублей в год. На этом фоне ряд экспертов прогнозировал очередной скачок цен в России в начале этого года. Их опасения в итоге подтвердились. Только за 1-12 января инфляция на внутреннем рынке достигла 1,26 процента. В пересчете на суточные значения достигнутый результат оказался в 2,7 раза выше, чем за январь прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Немец украл из спа-салона в Таиланде пять тысяч рублей и тапочки

    Взрыв на крыше элитного ЖК в Москве сняли на видео

    Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S26

    СБУ задержала двух снимавших последствия удара «Орешником» украинцев

    Поезд столкнулся со скорой помощью в российском регионе

    В России захотели ограничить число питомцев в квартире

    Названы самые проблемные отрасли российской экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok