В России высказались о перспективах ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: Центробанк снизит ключевую ставку до 13 % к концу 2026 года

В среднесрочной перспективе руководство Центробанка (ЦБ), скорее всего, продолжит взятый в середине 2025 года курс на постепенное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РИА Новости.

К концу этого года, ожидает он, регулятор понизит ключевую ставку на 3 процентных пункта (п.п.) — до 13 процентов. Подобная динамика — в интересах как бизнеса, так и населения. «Мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться», — констатировал Шохин.

С начала июня 2025 года ключевая ставка в России снизилась на 5 п.п. По итогам декабрьского заседания совет директоров ЦБ опустил планку до 16 процентов. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно называла замедление темпов роста потребительских цен и приближение инфляции к таргету в 4 процента.

В настоящее время перейти к более резкому снижению ключевой ставки, отмечала Набиуллина, мешают в том числе повышенные инфляционные ожидания россиян. Поводов для тревоги также добавляет повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов и снижение начального порога его уплаты для малого бизнеса до 20 миллионов рублей в год. На этом фоне ряд экспертов прогнозировал очередной скачок цен в России в начале этого года. Их опасения в итоге подтвердились. Только за 1-12 января инфляция на внутреннем рынке достигла 1,26 процента. В пересчете на суточные значения достигнутый результат оказался в 2,7 раза выше, чем за январь прошлого года.