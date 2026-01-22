В российском регионе арестовали министра транспорта

На Кубани арестовали министра транспорта Переверзева

На Кубани арестовали министра транспорта Алексея Переверзева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении министра транспорта Переверзева.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

До этого сообщалось, что сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета. Ими оказались заместители министра транспорта Краснодарского края. Им также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта.

Ранее сообщалось, что появились подробности о задержаниях в Минтрансе российского региона.