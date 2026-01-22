Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:28, 22 января 2026Силовые структуры

В российском регионе арестовали министра транспорта

На Кубани арестовали министра транспорта Переверзева
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На Кубани арестовали министра транспорта Алексея Переверзева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении министра транспорта Переверзева.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

До этого сообщалось, что сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета. Ими оказались заместители министра транспорта Краснодарского края. Им также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта.

Ранее сообщалось, что появились подробности о задержаниях в Минтрансе российского региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Взрыв на крыше элитного ЖК в Москве сняли на видео

    Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S26

    СБУ задержала двух снимавших последствия удара «Орешником» украинцев

    Поезд столкнулся со скорой помощью в российском регионе

    В России захотели ограничить число питомцев в квартире

    Названы самые проблемные отрасли российской экономики

    Военный оценил наличие у ВСУ ресурсов для наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok