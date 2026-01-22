В стране НАТО изменили один из важных экономических показателей

Центробанк Турции: Учетная ставка понижена с 38 до 37 процентов

Учетная ставка Центрального банка Турции понижена с 38 до 37 процентов. Соответствующая информация размещена на сайте этого регулятора.

Принятое решение ЦБ объяснил тем, что в стране, пусть и замедленными темпами, продолжается процесс дезинфляции. Впрочем, несмотря на признаки улучшения, ситуация с ценами и инфляционные ожидания населения по-прежнему выглядят рискованными.

Регулятор заверил, что продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику до достижения ценовой стабильности. И если инфляция серьезно отклонится от прогнозных значений, то ДКП ужесточат еще сильнее.

По прогнозам Центрального банка Турции, инфляция в этой стране НАТО к концу 2026 года достигнет 23,23 процента, а курс доллара по отношению к местной валюте составит 51,17 лиры.

В 2022 году инфляция в Турции превышала 80 процентов.