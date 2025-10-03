Страна НАТО столкнулась с новым скачком инфляции

Handelsblatt: В Турции сентябрьский рост цен превысил 33 процента

Впервые более чем за год инфляция в Турции перестала снижаться. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

В сентябре потребительские цены выросли на 33,3 процента в годовом исчислении. В августе уровень инфляции составлял всего около 33 процентов. Таким образом, в первый месяц осени инфляция выросла впервые с мая прошлого года.

Издание подчеркивает, что аналитиков такое развитие событий удивило. Они рассчитывали на дальнейшее снижение инфляции и прогнозировали, что ее средний уровень составит 32,4 процента.

Отмечается, что в последние годы жизнь в Турции значительно подорожала. Например, в 2022 году инфляция порой превышала 80 процентов. Одним из основных драйверов стал рост стоимости электроэнергии. Центральный банк Турции боролся с высокой инфляцией, резко повышая процентные ставки. Однако в этом году их снова понизили.

По прогнозам, теперь турецкий ЦБ отложит планы по снижению ключевой ставки.

