Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:26, 3 октября 2025Экономика

Страна НАТО столкнулась с новым скачком инфляции

Handelsblatt: В Турции сентябрьский рост цен превысил 33 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Efekan Akyuz / Globallookpress.com

Впервые более чем за год инфляция в Турции перестала снижаться. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

В сентябре потребительские цены выросли на 33,3 процента в годовом исчислении. В августе уровень инфляции составлял всего около 33 процентов. Таким образом, в первый месяц осени инфляция выросла впервые с мая прошлого года.

Издание подчеркивает, что аналитиков такое развитие событий удивило. Они рассчитывали на дальнейшее снижение инфляции и прогнозировали, что ее средний уровень составит 32,4 процента.

Отмечается, что в последние годы жизнь в Турции значительно подорожала. Например, в 2022 году инфляция порой превышала 80 процентов. Одним из основных драйверов стал рост стоимости электроэнергии. Центральный банк Турции боролся с высокой инфляцией, резко повышая процентные ставки. Однако в этом году их снова понизили.

По прогнозам, теперь турецкий ЦБ отложит планы по снижению ключевой ставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Генри Кавилл опубликовал откровенное фото

    Артемий Лебедев предрек россиянам сложные новогодние праздники

    США уничтожили судно вблизи Венесуэлы

    Мужчина сломал ребра 60-летней женщине на пляже из-за замечания

    Российские ученые разработали метод лечения наследственных болезней

    ЛЭП и жилые дома попали под удары ВСУ в российском регионе

    Россиянин начал разводить дальневосточных крабов у себя в холодильнике

    Российскому бойцу СВО с перебитой осколком разорвавшейся мины трахеей удалось спастись

    Образ 27-летнего сына Уилла Смита на показе описали фразой «как мой пятилетний внук»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости