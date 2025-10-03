Экономика
12:50, 3 октября 2025Экономика

В Турции отложат планы по снижению ключевой ставки

Байдар: ЦБ Турции отложит снижение ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции
Вячеслав Агапов

Фото: Abdurrahman Antakyali / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) Турции отложит планы по снижению ключевой ставки. Об этом заявил турецкий экономист Хикмет Байдар, его цитирует РИА Новости.

Причиной такого решения Центробанка эксперт называет ускорившийся в сентябре рост цен. Как отмечают в национальном институте статистики TÜİK, годовая инфляция в стране разогналась с 32,95 до 33,29 процента. По оценкам группы независимых экономистов ENAG, она изменилась с 65,49 до 63,23 процента. Месяцем ранее регулятор уже снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта, до 40,5 процента.

«Сентябрьские данные по инфляции превысили прогнозы. Основное влияние оказал рост цен на продукты питания и услуги в сфере образования. В ближайшие месяцы, если и ожидалось снижение ставки, оно, вероятно, будет отложено до стабилизации инфляции. В зоне риска также находится среднесрочная программа правительства», — пояснил Байдар.

На фоне глобальной нестабильности и тревожных настроений на финансовых рынках, в частности обсуждения торговой войны с Вашингтоном, в конце апреля турецкий регулятор неожиданно поднял ключевую ставку до 46 процентов, что стало неожиданностью для экспертов, которые предсказывали ее сохранение на уровне 42,5 процента. В регуляторе объяснили решение резко выросшей инфляцией.

