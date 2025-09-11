Центробанк Турции понизил ставку

ЦБ Турции: Учетная ставка понижена с 43 до 40,5 %

Центральный банк Турции решил снизить учетную ставку. Об этом сообщило ТАСС.

Соответствующий показатель уменьшен с 43 процентов до 40,5 процента. До этого ставка снижалась в конце июля с 46 процентов до 43. Кроме того, 11 сентября турецкий регулятор опустил ставку по однодневным кредитам с 46 процентов до 43,5 процента. Вниз пошла и ставка по однодневным заимствованиям. Она сместилась с 41,5 до 39 процентов.

Как подчеркнул центральный банк, в августе динамика базовой инфляции замедлилась, а условия спроса остались дезинфляционными.

В конце апреля турецкий регулятор неожиданно поднял ключевую ставку до 46 процентов, что оказалось совершенной неожиданностью для экспертов, которые предсказывали ее сохранение на уровне 42,5 процента. Главной причиной принятого решения, несмотря на замедление инфляции стала глобальная нестабильность и события на финансовых рынках. В частности, речь шла о торговой войне, которую развязал Вашингтон. В марте 2024 года ставка доходила до 50 процентов, но начала падать в декабре.