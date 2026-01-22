Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

Вице-президент Вэнс: Переговоры США с НАТО идут хорошо

Переговоры американских представителей с Североатлантическим альянсом по Гренландии идут хорошо. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своего выступления в штате Огайо, трансляцию которого вела газета The Hill.

«Переговоры с НАТО идут хорошо. Я верю, что когда президент [США Дональд Трамп] решает чего-то добиться в переговорах, он это делает», — подчеркнул представитель Белого дома.

По мнению Вэнса, Дания и другие страны — участницы НАТО должны признать важность этой сделки для безопасности не только США, но и всего мира. Он отметил, что Вашингтон продолжит добиваться установления контроля над островом, поскольку это «необходимо для обеспечения защиты американского народа».

Ранее Трамп назвал Гренландию куском льда и попросил НАТО отдать ее Соединенным Штатам. Он отметил, что США будут благодарны в случае приобретения территории, однако в случае отказа «запомнят» это.

