Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:23, 22 января 2026Мир

Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

Вице-президент Вэнс: Переговоры США с НАТО идут хорошо
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Переговоры американских представителей с Североатлантическим альянсом по Гренландии идут хорошо. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своего выступления в штате Огайо, трансляцию которого вела газета The Hill.

«Переговоры с НАТО идут хорошо. Я верю, что когда президент [США Дональд Трамп] решает чего-то добиться в переговорах, он это делает», — подчеркнул представитель Белого дома.

По мнению Вэнса, Дания и другие страны — участницы НАТО должны признать важность этой сделки для безопасности не только США, но и всего мира. Он отметил, что Вашингтон продолжит добиваться установления контроля над островом, поскольку это «необходимо для обеспечения защиты американского народа».

Ранее Трамп назвал Гренландию куском льда и попросил НАТО отдать ее Соединенным Штатам. Он отметил, что США будут благодарны в случае приобретения территории, однако в случае отказа «запомнят» это.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не потерпим никаких нарушений». Макрон заявил, что французский флот остановил шедший из России танкер. В чем обвиняют экипаж?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Россиянин поставил на греческий клуб в Лиге чемпионов и выиграл почти 12 миллионов рублей

    В Шереметьево начнут тестировать посадку на самолет без паспорта

    Раскрыта цена самого дорогого дома Сочи

    Стало известно о недвижимости Владимира Преснякова более чем на миллиард рублей

    Российский мультфильм получил номинацию на «Оскар»

    Сотрудник аэропорта отвел туристку в туалет под предлогом проверки и потрогал ее грудь

    Девушка стала употреблять еду исключительно через нос без медицинских показаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok