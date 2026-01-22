Реклама

18:32, 22 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал причины каскада проблем с суставами у молодежи

Врач Сиденков назвал недостаток движения причиной проблем с суставами у молодежи
Наталья Обрядина

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Травматолог-ортопед, врач спортивной медицины и участник экспертного совета компании Haleon Андрей Сиденков рассказал об основной причине проблем с суставами в молодом возрасте. На эту тему он поговорил с «Лентой.ру».

Врач назвал главным провокатором болей в суставах у молодежи гиподинамию и нарушение биомеханики движений, характерные для сидячего образа жизни. По его словам, значительный недостаток двигательной активности «запускает каскад патологических процессов» в суставных структурах.

«Сидячая работа, за которой человек проводит 8-10 часов каждый будний день, может приводить к нарушению микроциркуляции и питания хрящевой ткани, снижению синтеза синовиальной жидкости и прогрессированию метаболических нарушений в структурах сустава. Диванные выходные за просмотром фильмов или компьютерными играми также влияют на состояние мышечного корсета, ответственного за поддержание суставов», — объяснил Сиденков.

Он предупредил, что особенно уязвимы структуры, испытывающие статико-динамические перегрузки: шейный отдел позвоночника, плечевые и коленные суставы, тазобедренные суставы и поясничный отдел. При этом последующие попытки импульсивно нагнать упущенный двигательный режим в тренажерном зале могут провоцировать развитие микротравм хряща, добавил врач.

Ранее ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии ИАМ Пироговского университета Алексей Решетун рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке. По его словам, факторами повышенного риска являются обилие сахара в питании, электронные сигареты и гиподинамия.

