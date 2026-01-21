Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

Врач Решетун: Электронные сигареты и гиподинамия губят здоровье в XXI веке

Главные провокаторы проблем со здоровьем в XXI веке плавно перекочевали из XX века, рассказал ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии ИАМ Пироговского университета Алексей Решетун. О том, что губит здоровье современных людей, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Вопросы питания — обилие сахара и жирной пищи — соседствуют с вредными привычками: алкоголем, наркотиками и никотином. К приметам нашего времени добавились электронные сигареты, энергетики, синтетические наркотики и гиподинамия», — заявил Решетун. По его словам, малоподвижный образ жизни ведет к нарушению обмена веществ, ожирению, атеросклерозу и болезням суставов. Среднестатистический человек становится рыхлым и приобретает заболевания гораздо раньше своих предков, констатировал специалист.

При 50-летнем стаже курения, продолжил он, в организме происходят колоссальные негативные изменения, видные невооруженным глазом, а также страдают сосуды, сердце и дыхательная система. «Речь идет не только о классических "черных легких", но и о хронической обструктивной болезни, эмфиземе и проблемах с кожей. Комплексное воздействие никотина к этому сроку проявляется максимально ярко», — предупреждил Решетун. Дожить до преклонного возраста с таким анамнезом без онкологических заболеваний или сердечно-сосудистой катастрофы удается редко — необратимые последствия наступают раньше, заключил врач.

