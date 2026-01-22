Реклама

ВС России ударом дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР

РИА Новости: ВС России одним ударом FPV-дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России одним ударом FPV-дрона уничтожили бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) во время попытки проведения ротации. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Шульц в беседе с РИА Новости.

«Была обнаружена техника противника, бронетехника (в ДНР), которая была уничтожена», — рассказал военнослужащий.

Ранее российские десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных частей ВСУ под Часовым Яром. Военные открыли огонь по данному участку при помощи миномета и гранатомета, а также дронов, в итоге из укрытия выбрались двое солдат ВСУ.

