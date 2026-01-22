Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:52, 22 января 2026Из жизни

Встреча собаки и китов в открытом море попала на видео

У берегов США собака чуть не соприкоснулась носом с китом и попала на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

У берегов Сан-Диего, США, пес по кличке Фин полтора часа играл с двумя горбатыми китами. Об этом пишет People.

Фин — питомец Доменика Бьяджини, организующего туры по наблюдения за китами. Он часто сопровождает хозяина в морских прогулках. 10 января ему повезло столкнуться в открытом море с двумя китами. Их встреча попала на видео.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

Собака совсем не боялась морских существ. Она встала на нос лодки, принялась лаять на китов и пыталась дотянуться до них. Киты тоже заинтересовались псом и в какой-то момент чуть не соприкоснулись с ним носами. По словам Бьяджини, киты кружили вокруг лодки около полутора часов.

Ранее сообщалось, что в водах американского штата Гавайи золотой ретривер облаял горбатого кита и привлек его внимание. По словам хозяйки пса, он одержим океаном и его обитателями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы не можете контролировать эти земли». Как США присоединяли земли европейских стран и при чем тут остров финансиста-педофила?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Слова Уиткоффа о завершающей стадии конфликта на Украине объяснили

    Названа средняя стоимость поддержанной машины в России

    Рынкам смартфонов и компьютеров предсказали обвал

    Российские туристы потеряли почти день отпуска в Дубае из-за задержки рейса

    Дилер объяснил причину блокировок Porsche в России

    ВСУ выпустили по России реактивные снаряды и управляемые авиабомбы

    Армия России нанесла удар по украинской военной инфраструктуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok